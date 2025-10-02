Тепло прийшло в Тернопіль: опалення увімкнено в дитячих лікарнях та садочках

З 1 жовтня в Тернополі через зниження температури повітря розпочали подачу тепла до окремих закладів соціальної сфери. Насамперед, опалення вмикають у медичних та дошкільних установах, де перебувають діти та пацієнти.

На 16:00 1 жовтня опалення увімкнено у таких закладах:

КНП «Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини» (вул. А. Сахарова, 2)

Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа (вул. А. Сахарова, 4)

КНП «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» (вул. Замкова, 10)

КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»: пологовий будинок (вул. Р. Купчинського, 14), інфекційна дитяча лікарня (вул. Р. Купчинського, 16), дитяча лікарня (вул. Клінічна, 1А), дитяча поліклініка (вул. Федьковича, 16).

З 3 жовтня, за зверненням адміністрації дошкільних навчальних закладів, розпочнеться подача тепла і до дитячих садочків. Для цього завідуючим дитячих садочків необхідно звернутися із заявою до КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Тернопіль продовжує забезпечувати комфортні умови для своїх мешканців, особливо для тих, хто потребує особливої уваги в осінньо-зимовий період.