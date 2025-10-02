Зрадник з Шумська став прокремлівським пропагандистом

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок заочно щодо 45-річного уродженця Тернопільщини, який визнаний винним у колабораційній діяльності та співпраці з окупаційною адміністрацією Криму. Прокремлівський пропагандист, який намагався дискредитувати Україну на міжнародному рівні, отримав 15 років позбавлення волі.

Після анексії Криму в 2014 році цей колаборант залишився на півострові та почав співпрацювати з окупаційними властями. Він обійняв посаду «доцента» у кримському філіалі університету генпрокуратури рф, а також отримав звання «молодшого радника юстиції».

Слідством встановлено, що чоловік активно поширював кремлівську пропаганду, перекручуючи історичні факти та нав’язуючи нацистські наративи серед дітей у міжнародному дитячому центрі «Артек». За його участю проводились виставки та лекції, де він звинувачував Україну в нацизмі та виправдовував російську агресію проти нашої країни.

Через зібрану доказову базу, зрадник був засуджений за статтями 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), і йому призначено покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Окрім того, йому заборонено обіймати посади в державних органах та освітніх установах.

Наразі чоловік перебуває на тимчасово окупованій території та оголошений у розшук. Продовжується робота по його притягненню до відповідальності.