У Тернополі прощатимуться з Героєм і викладачем ТНПУ Володимиром Брославським

24–25 вересня у Тернополі відбудеться прощання з Володимиром Любомировичем Брославським — кандидатом історичних наук, доцентом, начальником відділу у справах молоді Тернопільського національного педагогічного університету. Він загинув на фронті 21 вересня 2025 року, рятуючи пораненого побратима.

Зустріч із Героєм відбудеться завтра, 24 вересня, о 14:00 перед головним корпусом ТНПУ. О 19:00 — панахида у Будинку скорботи на вул. Микулинецькій, 27. Чин похорону призначений на четвер, 25 вересня, об 11:00.

Володимир Брославський народився 22 квітня 1979 року у Бережанах. Закінчив місцеву школу з відзнакою, здобув вищу освіту та науковий ступінь в ТНПУ. Викладав історію України, працював начальником відділу у справах молоді університету, був активним у громадському житті та молодіжних проєктах.

У 2015 році добровольцем став на захист України в зоні АТО. Після початку повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт. Служив у різних підрозділах — від територіальної оборони до мінометної батареї на Донбасі, Харківщині та Сумщині. За взірцеву службу був нагороджений відзнакою «За взірцевість у військовій службі» ІІІ ступеня.

Університетська спільнота закликає всіх, хто знав Володимира Любомировича, долучитися до спільної молитви та вшанування його світлої пам’яті.

Вічна пам’ять Герою України!