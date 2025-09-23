Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Михайло Дацишин з Тернопільщини

Великоберезовицька селищна рада повідомляє, що на фронті загинув житель селища Велика Березовиця Дацишин Михайло Михайлович.

💔Військовослужбовець Михайло Дацишин вважався зниклим безвісти з 02 серпня 2024 року та нещодавно підтвердилось найгірше… 01 серпня 2024 року Михайло Михайлович загинув захищаючи Україну поблизу населеного пункту Комишівка Покровського району Донецької області.

🥺У Героя залишилась мати Ганна, донька Ольга та сестра Галина…

🕯️Висловлюємо щирі співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна Михайла! Нехай його душа віднайде вічний спочинок у Царстві Божому! Вічна пам’ять та шана Герою!