Священник з Тернопільщини Андрій Новосад розробив мобільний додаток для покаяння

Священник ПЦУ Андрій Новосад, який служить у селі Лози Вишнівецького благочиння Тернопільської єпархії, розробив мобільний додаток «Моя Сповідь», який стане корисним інструментом для кожного, хто бажає підготуватися до Таїнств Покаяння та Євхаристії.

Додаток «Моя Сповідь» доступний для користувачів на платформі Android і допомагає віруючим:

Ознайомитися з детальними кроками підготовки до Сповіді та Причастя;

Ознайомитися з молитвами перед Таїнствами;

Записати свої гріхи для подальшої сповіді, щоб не забути важливі моменти;

Переглядати перелік гріхів, що можуть допомогти при сповіді;

Молитися та записувати власні думки перед святими Таїнствами.

Отець Андрій поділився своїми враженнями з сайтом «Духовна велич Львова», розповівши, що ідея створити додаток виникла через його власний досвід. За його словами, під час підготовки до Сповіді та Божественної Літургії йому доводилось використовувати багато різних молитовників, тому він вирішив зібрати всі необхідні тексти в одному місці для зручності.

«Я навчався зі самого нуля, — каже о. Андрій. — Якщо людина хоче, то можна навчитися чого завгодно. Тому я взяв на себе завдання створити цей додаток, який би допоміг вірянам у підготовці до Сповіді та Причастя».

Мобільний додаток також дозволяє записувати гріхи, щоб не забути їх перед сповіддю, та здійснювати молитви на ходу, адже телефон завжди під рукою.

Керуючий Тернопільською єпархією ПЦУ митрополит Нестор (Писик) благословив створення цього застосунку, зазначивши, що він уже отримав позитивні відгуки від вірян.

«Люди вже писали, що їм сподобалася можливість робити нотатки, записувати свої гріхи, щоб підготуватися до Сповіді. Це зручно і сучасно», — підкреслив митрополит Нестор.

У майбутньому о. Андрій планує розробити версію додатку для iPhone та розширити його функціональність. Він також має намір додати календар для відстеження часу останньої сповіді та планування наступної.

Цей додаток стане корисним інструментом для кожного віруючого, який бажає отримати глибше розуміння процесу Сповіді та підготуватися до нього більш осмислено.

Завантажити додаток можна за посиланням: або у Play Market – застосунок під назвою «Моя Сповідь».