Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Ігор Вербовецький з Тернопільщини

Безглузда війна, розпочата залишками московської імперії, продовжує проливати кров українських синів та доньок. Чергова жахлива звістка сколихнула чортківську землю – надійшло сповіщення про підтвердження загибелі мешканця Чорткова, стрільця, помічника кулеметника Вербовецького Ігоря Івановича (28.09.1987), повідомляють у міській раді.

До війни Ігор свого часу працював на ливарно-механічному заводі у Чорткові, завжди ради допомагав сусідам, був простим та відкритим. Коли долучився до Сил Оборони, служив у 1 копусі Національної гвардії України «Азов».

Протягом довгого періоду Ігор вважався зниклим безвісти. Родина молилась, чекала, сподівалась на добру звістку. Але днями прийшло підтвердження результатів ДНК – захисник загинув ще 1 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Тимофіївка Покровського району Донецької області.

У вівторок, 27 січня, о 13 год. на церковному подвір’ї Собору верховний апостолів Петра і Павла зустрічатимемо тіло Воїна.

27 січня о 19 год. відбудеться парастас у кімнаті смутку в церкві святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Похорон розпочнеться 28 січня о 13 год.