Колишній голова Тернопільської облради Михайло Головко виграв апеляцію: справа закрита

Апеляційна палата скасувала вирок ВАКС, за яким колишній голова Тернопільської обласної ради Михайло Головок мав сплатити штраф в розмірі 68 тис. грн за недостовірне декларування. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці пресслужби Апеляційної палати ВАКС у понеділок, 26 січня. Також судді закрили кримінальне провадження стосовно Михайла Головка.

Апеляційна палата скасувала вирок ВАКС щодо колишнього голови Тернопільської обласної ради та закрила кримінальне провадження стосовно нього

26 січня 2026 року Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційної скарги сторони захисту на вирок ВАКС від 22.10.2025, яким колишнього голову Тернопільської обласної ради визнано винуватим в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді штрафу в розмірі 68 тис. гривень з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком на один рік.

За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала вирок ВАКС та закрила кримінальне провадження стосовно обвинуваченого у зв’язку із встановленням відсутності події кримінального правопорушення. У задоволенні апеляційної скарги в іншій частині відмовлено.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Повний текст ухвали проголошено 26.01.2026 року, згодом з ним можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.