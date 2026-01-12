Киселиця та кривулька — нові елементи нематеріальної культурної спадщини Тернопільщини

Тернопільщина отримала ще один важливий привід для гордості! Міністерство культури України офіційно внесло два елементи нематеріальної культурної спадщини нашого краю до Національного переліку елементів НКС України.

📌 Мова йде про:

Традицію приготування та споживання киселиці в лемківській спільноті .

«Кривульку» — лемківську жіночу нагрудну прикрасу: орнаментальні традиції та технологію виготовлення.

Процес підготовки пропозицій тривав протягом 2025 року, за ініціативи департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА, Тернопільського обласного методичного центру народної творчості та інших партнерів, таких як Тернопільська організація ВУТ «Лемківщина» і музейний комплекс «Лемківське село». Рік тому ці елементи вже увійшли до обласного переліку НКС.

🍲 Киселиця — одна з найдавніших страв лемківської кухні. Цю страву з вівса, традиційно споживану з картоплею чи як напій, готували на святкові події, зокрема на Різдво, весілля та храмові свята. Традиція зберігається й за кордоном у лемківських родинах США, Канади та Польщі.

💎 Кривулька — це традиційна лемківська прикраса з бісеру у формі широкого кругового коміра, який прикрашав шию, плечі та груди жінки. Орнаменти кривульки гармонійно доповнювали вишивку одягу. Ця прикраса зараз знову відроджується, ставши популярною серед молоді та майстринь.

Незважаючи на складні історичні умови, такі як депортації, ці унікальні традиції збереглися і передавалися з покоління в покоління. Тепер вони не лише є частиною нашої культури, але й офіційно захищені на державному рівні! 💛💙