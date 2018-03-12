“Секс і нічого особистого”: Сергій Притула вперше зніметься у повнометражному фільмі

Знаменитий телеведучий з Тернопільщини Сергій Притула повідомив, що бере участь у зйомках повнометражного фільму. Такий досвід — перший у кар’єрі Сергія.

Артист повідомив новину про роботу над фільмом на своїй сторінці в Facebook — Сергій Притула – офіційна сторінка.

Ще один особливий день у житті, — зазначив С. Притула. — Перший крок у нову еру. Перший день зйомок у повнометражному фільмі. Перший дубль у кіно.

І тортик від знімальної групи.

Фільм, у якому зніматиметься Притула, називається “Секс і нічого особистого”. За жанром це романтична комедія. На екранах його планують показати наступного року.

“Коли кохана дівчина “виносить тобі гарбуза”, мотивуючи це тим, що ти повний нездара в ліжку — значить щасливому життю прийшов кінець – принаймні статевому. Але Сергій зустрічає стриптизерку Діану, котра береться зробити з нього справжнього мачо. Правда, її уроки носитимуть лише теоретичний характер, але нудними і марними вони точно не будуть!”, — йдеться в описі фільму.