Загинув три роки тому і аж тепер повертається додому захисник Олексій Карпов з Тернопільщини

Завтра, 15 серпня, на рідну землю “на щиті” повертається Герой, наш земляк, Олексій Карпов, 1988 р.н. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

🇺🇦💔Старший стрілець аеромобільного батальйону загинув у районі населеного пункту Білогірка Херсонської області 25 липня 2022 року в результаті артилерійського обстрілу ворога.

🇺🇦💔😢Щиро співчуваємо рідним та близьким Олексія. Нехай Господь допомагає пережити цей тяжкий час втрати найріднішої людини.

🇺🇦🚔🙏Зустріч траурного кортежу, який буде рухатися через доброводівське перехрестя, відбудеться завтра у Сквері Героїв о 10 годині. Після спільної заупокійної молитви кортеж вирушить до церкви Христового Воскресіння у Збаражі, де відбудеться чин похорону.

🇺🇦✝️🙏Поховають нашого захисника на центральному кладовищі міста.

🙏💔Просимо прийти і гідно вшанувати воїна, який віддав життя за свободу і незалежність України.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦Вічна слава Герою!