У Тернополі пʼяний водій вʼїхав в електроопору
На вулиці Броварній в Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля KIA. Водій, не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на електроопору. На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав.
Прибувши на місце події, патрульні виявили у 50-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Проте водій відмовився пройти відповідний огляд. На нього були складені адміністративні матеріали за кількома статтями:
-
ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП;
-
ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння.
Правоохоронці наголошують на важливості дотримання правил дорожнього руху та відповідальності за свою поведінку на дорозі. Водії закликаються бути уважними та не керувати транспортними засобами в стані сп’яніння, адже це може призвести до трагічних наслідків.
Патрульна поліція нагадує: будь-які порушення правил дорожнього руху можуть спричинити не тільки матеріальні збитки, але й людські жертви.