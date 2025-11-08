Загинув у бою з ворогом молодий захисник Богдан Левчук з Тернопільщини

Трагічна звістка прийшла до нас із фронту… На війні загинув житель села Дітківці – воїн Левчук Богдан Романович. Повідомляє Володимир Роговський.

Солдат Левчук Богдан Романович (08.02.1990-20.09.2024) – кулеметник відділення взводу спеціальної роти військової частини А4270. Загинув у бою з ворогом в районі населеного пункта Гірник Донецької області на Покровському напрямку. Довгий час вважався зниклим безвісти, а лише на початку листопада цього року вдалося встановити його особу та повернути на Тернопільщину. Ця звістка з болем увірвалася до батьків, дружини та сина воїна Богдана…

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам, всім, хто плекав надію в серці, хто очікував у невіданні… У скорботі схиляємо голови перед подвигом захисника, який до кінця боровся з ворогом, склав велику пожертву на вівтар свободи нашого народу. Звертаємо свої молитви і просимо Бога прийняти душу воїна Богдана до осель праведників, до вічного блаженства.

Сьогодні, 8 листопада 2025 року На щиті Герой повернеться до рідного дому. Закликаємо жителів громади відкласти свої справи та вшанувати жертовність та мужність Героя, який захищав кожного із нас, який віддав все, щоб ми жили в мирі!

Орієнтовно о 13:30 траурний кортеж зустрічатимемо траурний кортеж в селі Біла, відтак маршрут пролягатиме через села Чистилів – Плотича – Івачів Долішній – Ігровиця – Хомівка – до початку села Дітківці. Звідти скорботний похід вирушить до рідної оселі воїна.

Вічна пам’ять та слава Герою! Неминуча відплата ворогам!