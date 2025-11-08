«Мого чоловіка забрали у тернопільський ТЦК, а через кілька годин він випав з пʼятого поверху»: подробиці

Про інцидент, який трапився вночі, 8 листопада у приміщенні ТЦК, що на Тролейбусній, редакцію повідомила дружина чоловіка — Тетяна Танчик. За її словами, чоловіка Віталія забрали в установу, а вже через кілька годин він з важкими травмами опинився у лікарні, повідомляє 20 хвилин.

Жінка розповідає, Віталію 38 років, він не мав відстрочки від мобілізації.

– Мій чоловік, Віталій, ввечері 7 листопада вийшов з дому в магазин, орієнтовно о 20:00. Після цього зв’язок з ним зник. Вночі мені зателефонував незнайомець, який розповів мені, що Віталій в ТЦК на Тролейбусній. Це не був працівник, це був чоловік, якого теж туди доставили. Він казав, що Віталія побили, і він випав з вікна п’ятого поверху. Його госпіталізували до обласної лікарні.

Дружина запевняє, стан чоловіка важкий – у нього зламані кінцівки та ребра, пошкоджена легеня. Стан стабілізували, але досі залишається загроза для його життя.

– Я вже була у лікарні, він прийшов до тями, але поки що не може говорити, у шоковому стані, – каже Тетяна.

Жінка розповідає, що звернулась з заявою до поліції та просить розголосу, щоб винних притягнули до відповідальності.

У Головному управлінні Національної поліції підтвердили це. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Всі обставини встановлюють.

У Обласному ТЦК повідомили наступне:

«8 листопада 2025 року близько 00 год. 15 хв. до Тернопільського ОМТЦК та СП був доставлений військовозобов’язаний громадянин Т., який є порушником військово-облікового законодавства. Відстрочки від призову та бронювання він не має.

На момент доставки громадянин Т. перебував у стані алкогольного сп’яніння. З огляду на його стан, який унеможливлював проведення об’єктивних процесуальних дій щодо притягнення до адміністративної відповідальності, його було тимчасово розміщено в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних.

Близько 03 год. 50 хв. громадянин Т., перебуваючи в санвузлі спального приміщення (5-й поверх), самовільно демонтував склопакет вікна, зв’язав власний одяг та, намагаючись спуститися по ньому, зірвався та впав на дах їдальні, яка розташована на 1му поверсі.

Працівники територіального центру негайно викликали карету швидкої медичної допомоги. Постраждалого госпіталізовано до реанімаційного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні. Йому надано необхідну медичну допомогу, наразі потерпілий перебуває у стабільному стані.

На місці події працюють правоохоронці. За фактом інциденту проводиться службове розслідування.»