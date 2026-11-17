16 листопада 2026 року захищаючи Україну, наш дім, нашу свободу та кожного з нас, загинув

АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ ГУЛА, 25.11.1981 р.н., житель с. Загір’я. Повідомляє залозецький селищний голова Андрій Нога.

Своє життя Антон віддав при виконанні бойового завдання в н.п. Новотаврійське, Запорізької області.

Антон був людиною неймовірної мужності, світлою і доброю душею.

Він без вагань з перших днів став на захист Батьківщини, бо понад усе любив свою країну та рідних.

Це непоправна втрата для родини, друзів, побратимів і всієї нашої громади.