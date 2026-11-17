Захищаючи Україну загинув захисник Антон Гула з Тернопільщини
16 листопада 2026 року захищаючи Україну, наш дім, нашу свободу та кожного з нас, загинув
АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ ГУЛА, 25.11.1981 р.н., житель с. Загір’я. Повідомляє залозецький селищний голова Андрій Нога.
Своє життя Антон віддав при виконанні бойового завдання в н.п. Новотаврійське, Запорізької області.
Антон був людиною неймовірної мужності, світлою і доброю душею.
Він без вагань з перших днів став на захист Батьківщини, бо понад усе любив свою країну та рідних.
Це непоправна втрата для родини, друзів, побратимів і всієї нашої громади.
Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях і в строю!
Вічна пам’ять і слава Герою!
Світла пам’ять тим, хто віддав найдорожче за наше майбутнє.
Слава Україні! Героям слава!