Чотирьом особам повідомили про підозру у заволодінні п’ятьма земельними ділянками комунальної власності в рекреаційній зоні Тернопільського району. За версією слідства, учасники схеми використовували підроблені державні акти на землю, а межі двох ділянок на кадастровій карті нібито перемістили ближче до водойми.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

За даними слідства, отримати землю біля водойми планував місцевий підприємець. Спочатку він придбав ділянку для індивідуального будівництва та звів на ній садовий будинок. Згодом, щоб збільшити площу землі, залучив до схеми ще трьох осіб, серед яких була його теща.

Як стверджують правоохоронці, учасники виготовляли та використовували підроблені державні акти про право приватної власності на земельні ділянки, які насправді нікому не надавали. На підставі цих документів оформлювали землевпорядну документацію, яку згодом реєстрували в Державному земельному кадастрі.

У такий спосіб п’ять земельних ділянок, що належали територіальній громаді, переоформили у приватну власність. Загальна площа землі перевищує один гектар. Дії, за версією слідства, тривали упродовж 2019–2023 років.

Окремо правоохоронці зазначають, що межі двох ділянок на кадастровій карті «перемістили» ближче до водойми, хоча фактично вони розташовані за два кілометри від неї.

Збитки територіальній громаді оцінили у понад 700 тисяч гривень.

Державному кадастровому реєстратору Держгеокадастру інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі. Трьом іншим підозрюваним інкримінують шахрайство, використання підроблених документів і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Підозри чотирьом особам повідомили 10 листопада 2026 року. Їм обрали запобіжні заходи. Наразі вирішують питання про повернення земельних ділянок у комунальну власність.

Досудове розслідування здійснює Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, оперативний супровід — територіальне управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.