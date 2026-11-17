Після атаки на Мукачево поїзди з Будапешта тимчасово курсуватимуть лише до Чопа
Угорський залізничний перевізник MÁV тимчасово обмежив рух двох пар поїздів за маршрутом Будапешт – Мукачево. Протягом двох днів вони курсуватимуть лише до станції Чоп. Причиною стало безпекове рішення після російської атаки на одне з підприємств Мукачева.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Як зазначили в компанії, залізнична інфраструктура під час атаки не постраждала. Також немає постраждалих серед залізничників.
Щоб пасажири могли дістатися з Чопа до Мукачева та у зворотному напрямку, «Укрзалізниця» організує пересадку на приміські поїзди широкої колії.
Водночас нічний поїзд сполученням Будапешт – Мукачево – Київ, який формує «Укрзалізниця», продовжить курсувати за звичним маршрутом.
З угорською стороною тривають перемовини щодо відновлення руху поїздів до Мукачева найближчими днями. До цього часу пасажирам обіцяють забезпечити пересадкове сполучення.