Угорський залізничний перевізник MÁV тимчасово обмежив рух двох пар поїздів за маршрутом Будапешт – Мукачево. Протягом двох днів вони курсуватимуть лише до станції Чоп. Причиною стало безпекове рішення після російської атаки на одне з підприємств Мукачева.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Як зазначили в компанії, залізнична інфраструктура під час атаки не постраждала. Також немає постраждалих серед залізничників.

Щоб пасажири могли дістатися з Чопа до Мукачева та у зворотному напрямку, «Укрзалізниця» організує пересадку на приміські поїзди широкої колії.

Водночас нічний поїзд сполученням Будапешт – Мукачево – Київ, який формує «Укрзалізниця», продовжить курсувати за звичним маршрутом.

З угорською стороною тривають перемовини щодо відновлення руху поїздів до Мукачева найближчими днями. До цього часу пасажирам обіцяють забезпечити пересадкове сполучення.