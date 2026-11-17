У Тернополі працюватиме Резиденція Святого Миколая
21 та 22 листопада маленькі тернополяни віком від 4 до 12 років матимуть нагоду поринути в особливу атмосферу свята: особисто зустрітися зі Святим Миколаєм, створити власноруч різдвяну поробку під час творчого майстер-класу та отримати особливий подарунок на згадку.
Місце проведення: Молодіжний християнський простір, вул. Йосифа Сліпого, 5.
Благодійний внесок – від 550 гривень.
Усі зібрані кошти спрямують на придбання подарунків для дітей із малозабезпечених сімей.
Відвідування можливе за попередньою реєстрацією (у першому коментарі)
Час зустрічі зі Святим Миколаєм необхідно обрати під час реєстрації. Кількість місць обмежена.
Нехай ці дні стануть для кожної дитини особливою зустріччю з дивом, сповненою щирих усмішок, тепла та незабутніх емоцій.