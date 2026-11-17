21 та 22 листопада маленькі тернополяни віком від 4 до 12 років матимуть нагоду поринути в особливу атмосферу свята: особисто зустрітися зі Святим Миколаєм, створити власноруч різдвяну поробку під час творчого майстер-класу та отримати особливий подарунок на згадку.