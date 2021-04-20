Подільська паска від Picante

Ця паска настільки сповнена смаку і має таку приємну консистенцію, що її хочеться їсти самостійно і взагалі не залишається залишків. З нею треба трохи повозитися, тісто липке (воно має бути таким, нехай рука не підніметься борошна підсипати !!), але якщо все робити правильно і продумати весь процес заздалегідь, все обов’язково вийде!

4 невеликих паски або 2 більші середнього

ЗА ДОБУ ДО ПРИГОТУВАННЯ СЛІД ВНЕСТИ ВСІ ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ В КУХНЮ. На момент початку приготування, все має бути кімнатної температури.

1) Сухофрукти залити киплячою водою, залишити на 1 хвилину і відцідити. Залити алкоголем і залишити на 8 годин. Відцідити, зберігаючи рідину.

2) Довести до кипіння 300 мл молока. У миску помістити 125 грам борошна і залити його киплячим молоком.

Мішати до тих пір, поки грудок майже не залишиться. Відставити масу в сторону до охолодження до кімнатної температури.

3) Дріжджі розвести в решті молока, додати до заварної маси (після охолодження). Перемішати і залишити на 20 хвилин.

Жовтки злегка збити з цукром і сіллю.

Масло розтопіть на повільному вогні, трохи остудіть.

4) Додати до опари решту борошна, ваніль, мед, жовтки з цукром і вершкове масло. Замісити липке тісто. Місити до тих пір, поки маса не буде гладкою, 6-8 хвилин в планетарному міксері на середніх оборотах, 12-15 хвилин вручну (тісто липке і процес замісу вручну м’яко-кажучи не дуже приємний і легкий).

Накрити миску з тістом трохи вологим рушником і залиште на 1 годину 30 хвилин.

5) Сухофрукти обкатати в борошні, так щоб вони повністю були оповиті нею.

Ввести сухофрукти та рідину в якій вони замочувались, в підійшовше тісто, гарненько вимішуючи його вдруге. Місити до рівномірного розподілу сухофруктів в тісті.

6) Духовку розігріти до 190ᵒ С.

7) Форми для пасок змастити рослинною олією.

Якщо печете в паперових формах (дуже рекомендую) змащувати не треба. Наповнити форми трохи більше ніж на половину (Трохи менше ніж на 2/3).

Накрийте форми трохи вологим рушником і залиште на 40-50 хвилин. Тісто має підрости майже доверху.

8) Змастити поверхню пасок збитим яйцем і поставити в розігріту духовку. Перші 15 хвилин духовку не відкривати !! Опадуть паски!

9) Пекти Великодні паски до готовності. Час випікання залежить від розміру пасок. Верх повинен добре підрум’янитися. Можна зробити тест зубочисткою. Встромлена глибоко в центрі, вона повинна виходити чистою.

10) Дістати готові паски з духовки. Дати 10 хвилин охолонути. Дістати з форм, якщо в них пекли. Якщо в папері, то так і залишити. Паски повинні повністю охолонути перед покриванням глазур’ю.

11) Приготувати білкову глазур і щедро змастити нею поверхню пасок.

Прикрасити Великодню паску сухофруктами і горіхами.

Відставити в сторону, далеко від дітей:-), до повного застигання глазурі.

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