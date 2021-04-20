Великоберезовицька селищна рада за 620 тисяч вирішила придбати позашляховик

Керівництво Великоберезовицької селищної ради порахувало, що в раді обмаль транспортних засобів і вирішило прикупити… позашляховик. Для цього оголошено тендер на придбання легкового автомобіля «Renault Duster Ultramarine». Очікувана вартість іномарки – 620 тисяч гривень. Останній день подачі пропозицій – 3 травня.

Згідно технічних характеристик, автомобіль має бути на дизельному пальному, коробка передач – механічна, не менше 6 передач. І, що цікаво, автомобіль повинен мати обов’язково сірий колір.

– Товар, що пропонується учасником, повинен бути новим (таким, що не був у користуванні та не експлуатувався на виставках та тест-драйвах), технічно справним та виготовленим не раніше 2021 року. Учасник гарантує, що запропонований товар не повинен мати дефектів, – йдеться в тендерних умовах.