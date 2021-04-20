Офіційно: щоб не перегріти домівки тернополян, гарячу воду тепер подаватимуть за графіком

Зважаючи на підвищення температури зовнішнього повітря в денну пору доби, у Тернополі в так званий «перехідний період» подача гарячої води споживачам буде здійснюватися відповідно до затвердженого графіку.

Як пояснюють у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», у перехідний період гаряча вода не подаватиметься цілодобово з метою уникнення перегріву приміщень, – повідомляють у міській раді.

Про зміни у графіку подачі гарячої води буде повідомлено додатково.

Графік подачі гарячої води:

День тижня Графік подачі гарячої води Понеділок 17:00 – 23:00 год. Вівторок 06:00 – 10.00 год., 16:00 – 23:00 год. Середа 16:00 – 23:00 год. Четвер 06:00 – 10:00 год., 16:00 – 23:00 год. П’ятниця 16:00 – 23:00 год. Субота 07:00 – 23:00 год. Неділя 07:00 – 12:00 год., 16.00 – 23:00 год.