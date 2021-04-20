12:00 | 20.04.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Офіційно: щоб не перегріти домівки тернополян, гарячу воду тепер подаватимуть за графіком

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Зважаючи на підвищення температури зовнішнього повітря в денну пору доби, у Тернополі в так званий «перехідний період» подача гарячої води споживачам буде здійснюватися відповідно до затвердженого графіку.

Як пояснюють у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», у перехідний період гаряча вода не подаватиметься цілодобово з метою уникнення перегріву приміщень, – повідомляють у міській раді.

Про зміни у графіку подачі гарячої води буде повідомлено додатково.

 

Графік подачі гарячої води:

День тижня

Графік подачі гарячої води

Понеділок

17:00 – 23:00 год.

Вівторок

06:00 – 10.00 год.,

16:00 – 23:00 год.

Середа

16:00 – 23:00 год.

Четвер

06:00 – 10:00 год.,

16:00 – 23:00 год.

П’ятниця

16:00 – 23:00 год.

Субота

07:00 – 23:00 год.

Неділя

07:00 – 12:00 год.,

16.00 – 23:00 год.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *