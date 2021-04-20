Офіційно: щоб не перегріти домівки тернополян, гарячу воду тепер подаватимуть за графіком
Зважаючи на підвищення температури зовнішнього повітря в денну пору доби, у Тернополі в так званий «перехідний період» подача гарячої води споживачам буде здійснюватися відповідно до затвердженого графіку.
Як пояснюють у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», у перехідний період гаряча вода не подаватиметься цілодобово з метою уникнення перегріву приміщень, – повідомляють у міській раді.
Про зміни у графіку подачі гарячої води буде повідомлено додатково.
Графік подачі гарячої води:
День тижня
Графік подачі гарячої води
Понеділок
17:00 – 23:00 год.
Вівторок
06:00 – 10.00 год.,
16:00 – 23:00 год.
Середа
16:00 – 23:00 год.
Четвер
06:00 – 10:00 год.,
16:00 – 23:00 год.
П’ятниця
16:00 – 23:00 год.
Субота
07:00 – 23:00 год.
Неділя
07:00 – 12:00 год.,
16.00 – 23:00 год.