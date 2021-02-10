Футболіст з Тернопільщини просить допомоги для свого важкохворого сина

У родині багаторічного футболіста ФК «Скалат» Юрія Бориса сталося велике горе. Його синочку Арсенчику, якому 1 рік і чотири місяці, 21 січня поставили діагноз СМА.

СМА – це рідкісне нервово-м’язове захворювання, що супроводжується втратою мотонейронів та прогресуючою атрофією м’язів, що призводить до ранньої смерті.

Для лікування потрібен всього лише один укол (Zolgensma) вартістю 2,3 млн. дол.

– Ми вже активно збираємо кошти. Є сторінка в фейсбуці та інстаграмі, сюжети на кількох каналах телебачення, плануються ще кілька сюжетів. Але, щоб зібрати необхідну суму, як найбільше людей має дізнатися про історію Арсена та його хворобу. Будемо вдячні Вам за будь-яку допомогу та пораду, – мовить друг Юрія Бориса, капітан ФК «Скалат» Олег Тихоліз.

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