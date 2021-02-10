У Тернопільській лікарні №2 можна безкоштовно пройти реабілітацію
Пройти безкоштовну реабілітацію можуть пацієнти з ураженнями нервової системи, опорно-рухового апарату, а також немовлята, які народились передчасно або хворими.
Такі послуги надає відділення фізичної та реабілітаційної медицини Тернопільської комунальної міської лікарні №2. Аби скористатися ними, пацієнту знадобиться направлення сімейного лікаря або вузьких спеціалістів. Послуги, зокрема, передбачають первинний огляд та консультацію спеціалістів: лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта, ортопеда-травматолога, невропатолога, педіатра, лікаря з ЛФК, психотерапевта, логопеда. Фахівці відділення сформують індивідуальну програму реабілітації, визначать SMART цілі та стежитимуть за їх виконанням з оцінюванням прогресу.