У Тернопільській лікарні №2 можна безкоштовно пройти реабілітацію

Пройти безкоштовну реабілітацію можуть пацієнти з ураженнями нервової системи, опорно-рухового апарату, а також немовлята, які народились передчасно або хворими. Такі послуги надає відділення фізичної та реабілітаційної медицини Тернопільської комунальної міської лікарні №2. Аби скористатися ними, пацієнту знадобиться направлення сімейного лікаря або вузьких спеціалістів. Послуги, зокрема, передбачають первинний огляд та консультацію спеціалістів: лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта, ортопеда-травматолога, невропатолога, педіатра, лікаря з ЛФК, психотерапевта, логопеда. Фахівці відділення сформують індивідуальну програму реабілітації, визначать SMART цілі та стежитимуть за їх виконанням з оцінюванням прогресу.

До послуг пацієнтів – кабінети масажу, електросвітлолікування, звукової, ультразвукової, мікрохвильової терапії, парафіно-озокеритолікування та грязелікування, кабінети рефлексо-, лазеро- та психотерапевта. Фахівці використовують асистивні технології для забезпечення мобільності (зокрема, колісні крісла, палиці, милиці, ходунки), вертикалізатори різних типів та розмірів, реабілітаційні сходи та бруси, засоби для позиціонування, велотренажери, механічні ротори для тренування верхніх та нижніх кінцівок, ортези, бандажі, слінги.

Відділення забезпечене обладнанням для відновлення сенсорних та рухових функцій верхніх кінцівок, фізіотерапевтичним обладнанням.

Адреса лікарні – місто Тернопіль, вулиця Романа Купчинського, 14. Номер телефону реєстратури – (0352) 26-81-97, Call-center – 067 620 20 40 (Київстар), 093 620 20 40 (Лайф), 09 620 20 40 (Водафон).