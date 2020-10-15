Майстриня з Тернопільщини Ольга Штука творить красу голкою та нитками

Для вишивальниці Ольги Штуки із Заліщиків найголовніше у рукотворі — показати, що він створений від душі, й аби ті, для кого він виготовлений, були задоволені.

Вишивати хрестиком пані Ольгу в дитинстві навчила мама, вона ж показала, як в’язати спицями та гачком. У Тернопільському професійно-технічному училищі номер три співрозмовниця опанувала різні техніки вишивки. Нині здебільшого займається вишивкою хрестиком і бісером.

— Вишиваю ще з дитинства, спершу це були невеличкі роботи: серветки, рушники, подушки. Потім почала вишивати різні картини для себе. Згодом хобі переросло в улюблену справу. Вишиванки почала створювати приблизно шість років тому, першу — на замовлення, а потім вишивали з мамою і возили на нічний ринок у Коломию. Там наші роботи оцінили гуртові покупці, почали замовляти вироби, але, як розумієте, праці над такою вишивкою багато, а оплата вкладеним ресурсам не відповідала. І ось одного дня мій чоловік запропонував виставляти свої роботи в інтернеті, як виявилось, це була дуже хороша ідея. Я створила групу на “Однокласниках” і з перших днів у мене з‘явилось замовлення. Крім вишиванок, замовляли скатертини та великодні рушники. За ці роки вишила дуже багато робіт, важко й полічити. Дуже приємно, що людям подобаються мої вишиваночки. Тішить, коли мої клієнти надсилають світлини у них, — розповідає пані Ольга. — Вишивка мені подобається тим, що я створюю для людей красу. Я втілюю в життя їхню мрію, адже найчастіше працюю із індивідуальними замовленнями. Кожне замовлення для мене є особливим. Кожна вишиванка виготовляється індивідуально. Особливо запам’ятовуються ті, які вишиваю для всієї сім’ї, із замовницями багато спілкуємося — обговорюємо деталі. Мені дуже приємно, що люди одягають мої вишиванки для важливих подій.

У роботах майстриня найчастіше використовую хрестик, іноді поєднує його з іншими техніками. Найбільше пані Ользі подобаються вишиванки в борщівському стилі. Їх головною особливістю є густо та щільно зашиті від манжетів до уставки рукави.

— Борщівська вишиванка приваблює ефектним орнаментам та багатством вишивки. Мені ж до вподоби тому, що люблю різнобарвні об’ємні вишивки. Борщівські вишиванки створюю тільки на домотканому натуральному полотні вітчизняного виробника — воно приємне до тіла й гарно носиться. Значних особливостей в роботі з таким полотном нема, проте під час розкроювання треба враховувати, що після першого прання тканина трішки сідає, — провадить мову далі співрозмовниця.

Кожна вишиванка має свої особливості. Найскладніші — з квітковим орнаментом, виконаним у багатьох кольорах — створення такої може тривати близько чотирьох місяців. Простіше працювати із геометричними візерунками з обмеженою кольоровою гамою. Існує безліч візерунків, деякі характерні для різних регіонів, інші універсальні. Приміром, виноград — оберіг сім’ї та родючості. Візерунки з виноградною лозою та гронами символізують щасливе сімейне життя, радість народження дитини. Цей візерунок був популярний на теренах всієї країни. Його зображали і на жіночих, і на чоловічих сорочках, і, звісно ж, на весільних та родинних рушниках.

Ольга Штука працює з сучасними та старовинними орнаментами. Останні приваблюють її та замовників, проте потребують багато праці — деякі майстриня відшивала безпосередньо, інші схеми створені з фото. З розробленням схем їй дуже допомагає чоловік, оскільки це займає багато часу.

— Зараз працюю над дуже цікавим та великим за обсягом замовленням. Вишиваю парні вишиванки для молодої пари, сукню та сорочку. Молодята обрали дуже красивий візерунок, уже частинка сукні готова, мені вже дуже хочеться результат, бо ж працювати над новим візерунком завжди цікаво, — каже пані Ольга.

Інна Віконська, Терен

Фото надані Ольгою Штукою