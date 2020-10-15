Стало відомо, як виглядатиме річка Рудка в парку Шевченка після капремонту колектора

Тривають масштабні роботи з реконструкції дощового колектора у парку імені Тараса Шевченка.

Проведення цих робіт не лише додасть естетики одному із улюблених парків тернополян, але й вивільнить на десятиліття замкнену під бетонними плитами річку Рудку. Проведення капітального ремонту колектора допоможе відслідковувати наявність відходів, які, ймовірно, раніше підземним шляхом потрапляли у став, а також він виконуватиме вкрай важливу функцію відведення дощових вод.

– Колишня річка Рудка – зона каналізування, яка займає найбільшу частину стоків нашого міста, – пояснює заступник міського голови з питань інфраструктури Владислав Стемковський. – Цей колектор є основним потенційним забруднювачем ставу, тому він включений у перелік кроків щодо ремонту і очищення водойми.

Тут вже повністю застелили геотекстиль, який не пропускає воду знизу. Також було проведене бетонування дна і піднятий рівень дня колектора. Планується на колекторі встановити механічні очисні споруди, які будуть затримувати залпові викиди під час дощів.

Роботи у парку імені Шевченка за сприятливих погодних умов планують завершити в листопаді цього року.