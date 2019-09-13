Маленька засушена краса у крапельці смоли, — тернополянка виготовляє неповторні прикраси

Тернопільська студентка Юлія Мартинюк з епоксидної смоли створює витончені прикраси – кулони та сережки, усередині який часом ховається ніжна засушена квітка.

Основу для прикраси дівчина заливає смолу, розведену із затверджувачем. Оздоби умілиці – різнокольорові, оскільки до основної речовини тернополянка часом додає барвник.

Як розповіла дівчина, для того, щоб епоксидка проявила свої властивості, використовувати її потрібно тільки з затверджувачем. Саме завдяки такому комбінації різних епоксидних матеріалів із затверджувачами, можна досягнути абсолютно різних результатів полімеризації: від дуже твердих до м’якших.

— Зовсім недавно взялася за виготовлення таких прикрас. У моєму асортименті виробів поки що – тільки кулони, брелки й сережки, оскільки вдосконалюю майстерність на нескладних матеріалах. А почала виготовляти оздоби зі смоли, бо дуже зацікавилася технікою роботи. Випадково натрапила на відео, де навчали робити такі рукотвори. Переглянула, зацікавилася, подумала, що не надто складно це, але дуже вишукано. Потім замовила епоксидну смолу і почала креативити. Дуже сподобалося це заняття, хоча й на початку зіткнулася зі складнощами. Смола – дуже специфічна речовина, яка не завжди приймає бажаний для мене стан. Коли ж досконало вивчити властивості речовини, тоді можна краще підкорити речовину. Використовую смолу будь-якого виробника, а замовляю в інтернет-магазинах. Поки що усіма марками була задоволена, — наголосила умілиця.

Дівчина підмітила, що перед тим, як робити першу спробу створення прикраси з епоксидки, потрібно правильно вибрати робоче місце і ознайомитися з інструкцією безпечного поводження з полімерами

— Зауважу, що виготовлення прикрас зі смоли – доволі трудомісткий процес. Потрібно у правильний пропорціях розмішати смолу із розчинником. Якщо переборщити, може вийти небажаний результат. Порушення пропорцій в епоксидному складі призводить до цілого ряду неприємних наслідків, таких як зниження міцності, стійкості до нагрівання. Якщо затверджувача буде недостатньо, виріб буде липким, тому що в ньому залишаться надлишки незв’язаної смоли. Якщо ж, навпаки, затверджувача буде занадто багато, він почне виділятися на поверхні полімер. Тож потрібно слідкувати, як речовина застигає. До своїх прикрас, окрім смоли інколи додаю сухі квіти, які заготовляю сама або купую. Якщо хочу, щоби смола набула певного кольору, розфарбовую її вже у формі, — додала студентка.

Дівчина зазначила, що вироби з епоксидної смоли мають високу міцність, незначне вологопоглинання, хорошу стійкість до зношування і механічного пошкодження, – пишуть Тернополяни.