У Тернополі учням введуть новий предмет, бо так захотіли батьки?

Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради, після розгляду електронної петиції «Освітня програма дітей «Основи сім’ї», яка набрала необхідну кількість підписів жителів міста, прийнято рішення про поетапне впровадження факультативного курсу «Основи сім’ї» в закладах загальної середньої освіти обласного центру.

Ще в листопаді 2018 року програма «Основи сім’ї» отримала схвалення Науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України й була рекомендована для викладання у 10-11 класах закладів загальної середньої освіти. З 1 вересня курс «Основи сім’ї» уже почав викладатися в тернопільських школах: №№10, 20, 24 та 16, а також у школі-колегіумі Патріарха Йосифа Сліпого. Дозвіл викладати цей факультативний курс надано вчителям біології і основ здоров’я, які пройшли відповідне навчання. Поетапно курс «Основи сім’ї» вводитиметься і в інших школах міста».