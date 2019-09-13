Чому не відбувся суд за позовом власників дач на Тарнавського, де хочуть побудувати житловий комплекс з парком
Сьогодні мало відбутися судове засідання у справі за позовом Садівничого товариства робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської з.д. до Тернопільської міської ради про визнання недійсними рішень органу місцевого самоврядування. Але через хворобу судді Шумського І.П. не відбулося. Про наступну дату судового засідання обіцяють повідомити додатково.
Нагадаємо, тернополянам – учасникам садового товариства «Ювілейний», які мають дачі на “Алясці”, міська влада пропонує безкоштовні земельні ділянки у с. Малашівці. А на території дач, який обмежений вулицями Генерала М. Тарнавського, вул. Володимира Великого, вул. М. Липницького та вул. Київською, планують облаштувати новий міський парк. Але тернополян це не влаштовує. Вони навіть приходили на сесію міської ради, аби депутати їх почули та дозволили приватизувати земельні ділянки, які в них у користуванні більше 50 років.
За словами начальника відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мар’яни Зварич, ця земельна ділянка знаходиться у комунальній власності міста і у власників дач було лише право постійного користування.
Тому рішенням міської ради від 19.12.2018р №7/31/49 дано дозвіл управлінню культури і мистецтв Тернопільської міської ради на складання проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території рекреаційного призначення – парку, з наданням земельної ділянки в постійне користування, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, площею до 10.5 га за адресою вул. Київська-Тарнавського.
Учасникам садового товариства вирішили не здаватися та пішли у суд. Сьогодні, 15 серпня, відбулося перше судове засідання у справі за позовом Садівничого товариства робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської з.д. до Тернопільської міської ради про визнання недійсними рішень органу місцевого самоврядування: