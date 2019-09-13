Чому не відбувся суд за позовом власників дач на Тарнавського, де хочуть побудувати житловий комплекс з парком

Сьогодні мало відбутися судове засідання у справі за позовом Садівничого товариства робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської з.д. до Тернопільської міської ради про визнання недійсними рішень органу місцевого самоврядування. Але через хворобу судді Шумського І.П. не відбулося. Про наступну дату судового засідання обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, тернополянам – учасникам садового товариства «Ювілейний», які мають дачі на “Алясці”, міська влада пропонує безкоштовні земельні ділянки у с. Малашівці. А на території дач, який обмежений вулицями Генерала М. Тарнавського, вул. Володимира Великого, вул. М. Липницького та вул. Київською, планують облаштувати новий міський парк. Але тернополян це не влаштовує. Вони навіть приходили на сесію міської ради, аби депутати їх почули та дозволили приватизувати земельні ділянки, які в них у користуванні більше 50 років.

За словами начальника відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мар’яни Зварич, ця земельна ділянка знаходиться у комунальній власності міста і у власників дач було лише право постійного користування.

Тому рішенням міської ради від 19.12.2018р №7/31/49 дано дозвіл управлінню культури і мистецтв Тернопільської міської ради на складання проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території рекреаційного призначення – парку, з наданням земельної ділянки в постійне користування, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, площею до 10.5 га за адресою вул. Київська-Тарнавського.

Учасникам садового товариства вирішили не здаватися та пішли у суд. Сьогодні, 15 серпня, відбулося перше судове засідання у справі за позовом Садівничого товариства робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської з.д. до Тернопільської міської ради про визнання недійсними рішень органу місцевого самоврядування:

– рішення Тернопільської міської ради від 05.10.2018 «Про створення рекреаційної зони (парку) за адресою вул Київська – Тарнавського»;

– рішення Тернопільської міської ради від 19.12.2018 «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території рекреаційного призначення – парку за адресою вул Київська – Тарнавського управлінню культури і мистецтв Тернопільської міської ради»;

– рішення Тернопільської міської ради від 05.04.2019 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2 га за адресою вул Київська КП фірмі «Тернопільбудінвестзамовник» Тернопільської міської ради», із змінами відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 06.06.2019 №7/35/117;

– рішення Тернопільської міської ради від 05.04.2019 №7/33/103 «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 4 га під будівництво групи багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою вул Київська в оренду терміном на десять років, право на оренду земельної ділянки якої набуватиметься на аукціоні».

Позовні вимоги мотивовані тим, що оспорюванні рішення Тернопільської міської ради прийняті щодо спірної земельної ділянки, яка перебуває в користуванні позивача – Садівничого товариства робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської з.д.

У підготовчому засіданні представник позивача подавав суду заяви про зміну предмета позову та про забезпечення позову.

За результатами засідання суд відмовив у задоволенні заяви про зміну предмета позову та відклав розгляд справи на 12 вересня 2019 року. Водночас, заяву про забезпечення позову суд розгляне не пізніше двох днів з дня її надходження у відповідності до статті 140 ГПК України. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановить ухвалу.