Наймолодша докторка фармацевтичних наук з Тернополя Лілія Логойда отримала високу нагороду

Щороку українським медикам вручають відзнаки «Орден Святого Пантелеймона» та «Медаль Святого Пантелеймона». Церемонія нагородження цьогорічних переможців відбулася 9 серпня у столичному виставковому центрі «Парковий».

Гордістю Тернополя стала завідувачка кафедри фармацевтичної хімії ТНМУ – Ліля Логойда, яка отримала перемогу в номінації «За наукові розробки в медицині» на здобуття Медалі Святого Пантелеймона. Ліля Святославівна сьогодні є наймолодшим доктором фармацевтичних наук в Україні. Докторську дисертацію захистила у віці 31 рік.

Загалом у конкурсі на отримання медалі взяли участь дев’ять номінантів у таких номінаціях: «За турботу і ласку до хворого», «За лікарське мистецтво» та «За наукові розробки у медицині». Обов’язковою умовою для них є вік до 35 років.

Лілія Логойда – доктор фармацевтичних наук, доцент, завідувач кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського. Свою докторську дисертацію за спеціальністю «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» вона захистила у спеціалізованій вченій раді Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Ліля Логойда має і високі наукові показники. Її індекс Гірша (Scopus) становить 10. (Індекс Хірша, або h-індекс – наукометричний показник, запропонований в 2005 американським фізиком Хорхе Хіршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія. Індекс Хірша є кількісною характеристикою продуктивності вченого, заснованої на кількості публікацій і кількості цитувань цих публікацій).

Після захисту докторської дисертації розпочала роботу над створенням своєї наукової школи фармхіміків. Сьогодні під її керівництвом виконуються дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Також Лілія Святославівна є керівником держбюджетної науково-дослідної роботи з фінансуванням понад один мільйон гривень. У 2020 році під її керівництвом подано 5 заявок на отримання грантів від ЮНЕСКО, NAWA, НФДУ.

У своєму юному віці вона є автором понад 150 публікацій, з яких 39 публікацій в журналах, що індексуються наукометричною базою Scopus, 11 патентів на корисну модель.

Лілія Логойда активно популяризує фармацевтичну науку в Україні та за кордоном, читає лекції у таких університетах: Університет Аристотеля, Мансурський Університет (Єгипет), Хорус Університет (Єгипет), Дельта Університет (Єгипет). Окрім цього, вона є членом редколегії 5 наукових фахових журналів, 2 з яких – іноземні, а також є членом European Association of Pharmacy Faculties (EAPF); International Pharmaceutical Federation (FIP), головою комісії з атестації прозорів та фармацевтів у Тернопільській області.

Голова Поважної ради відзнаки за професіоналізм і милосердя «Орден святого Пантелеймона» Василь Князевич зазначив, що цього року на участь у конкурсі надійшло понад 120 заявок. Він також додав, що за участю представників регіональних рад було обрано по одному переможцю у таких номінаціях, як «Найкращий лікар», «Найкращий медичний працівник», «Новатор охорони здоров’я», «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я», «Взірець служіння суспільству», «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я України» (для іноземців).

Окрім того, Поважна рада ордену створила робочу групу, яка напрацює пропозиції та звернеться до Президента, аби окремо відзначити лікарів, які борються з пандемією коронавірусу в Україні.

Автор – Яніна Чайківська,

Світлини з архіву Лілії Логойди.