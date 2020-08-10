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Новини Тернополя 

Окремі тернополяни зривають заварені люки сміттєпроводів і кидають сміття просто в сміттєкамери

Irena 0 Views Прокоментуй!

Окремі тернополяни зривають заварені люки сміттєпроводів і кидають сміття просто в сміттєкамери. Майстер дільниці приватного підприємства “Благоустрій” Олена Будій каже, що з такими неприємностями зіткнулися працівники підприємства у будинках на вулиці Богдана Лепкого, 6 (шостий під’їзд), Київська, 12 (четвертий під’їзд), 15 Квітня, 19 (другий під’їзд).

  • Шановні мешканці! Поважайте нашу працю! Всі будинки мають облаштовані контейнерні майданчики. Не потрібно зривати заварені люки сміттєпроводів і скидати сміття, а потім скаржитися на сморід, щурів, тарганів, – закликає Олена Миколаївна.

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