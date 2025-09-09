Чи безпечна вода, яку ми п’ємо щодня? Понад 65% об’єктів водопостачаня із порушеннями

Станом на 1 вересня 2025 року у Тернопільській області проведено черговий моніторинг якості питної води в рамках державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Перевірки здійснювалися шляхом комісійних обстежень об’єктів централізованого та нецентралізованого водопостачання за участю представників органів місцевого самоврядування та лабораторного контролю.

Основні результати перевірок

Охоплено 162 суб’єкти централізованого водопостачання .

Проведено 307 обстежень (283 — централізоване, 24 — нецентралізоване водопостачання).

Порушення виявлено на 201 об’єкті (65,5%) , зокрема у 187 системах централізованого водопостачання (66,1%) та 14 нецентралізованих (58,3%).

До органів місцевого самоврядування та балансоутримувачів направлено 254 пропозиції та листи, з яких 156 вже виконано.

Типові порушення

відсутність проєктної документації та огорож у зонах санітарної охорони;

недотримання регламентів роботи підприємств водопостачання та водовідведення;

неповний обсяг виробничого контролю якості води;

відсутність систем доочистки та знезараження, особливо на сільських водопроводах;

несвоєчасна дезінфекція та відсутність узгоджених графіків її проведення;

невчасне проходження профілактичних медоглядів працівниками.

Лабораторний контроль

Загалом проведено 3373 дослідження питної води , з них 127 (3,76%) мали відхилення .

У системах централізованого водопостачання: 3230 досліджень, 123 відхилення (3,8%), з яких 84 — за санітарно-хімічними показниками (3,31%), 39 — за мікробіологічними (5,65%).

У нецентралізованих джерелах: 143 дослідження, 4 відхилення (2,8%), серед них 1 — за санітарно-хімічними показниками (0,8%), 3 — за мікробіологічними (15%).

Упродовж року відбулося 24 засідання місцевих комісій з питань ТЕБ та НС, на яких обговорювалися проблеми водопостачання, технічної підготовки систем, паспортизації громадських джерел і питання контролю якості води.

За результатами лабораторних досліджень суб’єктам господарювання надано письмові рекомендації для усунення невідповідностей. Виконання контролюється шляхом повторних аналізів.

Робота з метою забезпечення населення області якісною та безпечною питною водою триває.