11:49 | 9.09.2025
Новини Тернополя.

Чи безпечна вода, яку ми п’ємо щодня? Понад 65% об’єктів водопостачаня із порушеннями

Redaktor

Станом на 1 вересня 2025 року у Тернопільській області проведено черговий моніторинг якості питної води в рамках державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Перевірки здійснювалися шляхом комісійних обстежень об’єктів централізованого та нецентралізованого водопостачання за участю представників органів місцевого самоврядування та лабораторного контролю.

Основні результати перевірок

  • Охоплено 162 суб’єкти централізованого водопостачання.

  • Проведено 307 обстежень (283 — централізоване, 24 — нецентралізоване водопостачання).

  • Порушення виявлено на 201 об’єкті (65,5%), зокрема у 187 системах централізованого водопостачання (66,1%) та 14 нецентралізованих (58,3%).

  • До органів місцевого самоврядування та балансоутримувачів направлено 254 пропозиції та листи, з яких 156 вже виконано.

Типові порушення

  • відсутність проєктної документації та огорож у зонах санітарної охорони;

  • недотримання регламентів роботи підприємств водопостачання та водовідведення;

  • неповний обсяг виробничого контролю якості води;

  • відсутність систем доочистки та знезараження, особливо на сільських водопроводах;

  • несвоєчасна дезінфекція та відсутність узгоджених графіків її проведення;

  • невчасне проходження профілактичних медоглядів працівниками.

Лабораторний контроль

  • Загалом проведено 3373 дослідження питної води, з них 127 (3,76%) мали відхилення.

  • У системах централізованого водопостачання: 3230 досліджень, 123 відхилення (3,8%), з яких 84 — за санітарно-хімічними показниками (3,31%), 39 — за мікробіологічними (5,65%).

  • У нецентралізованих джерелах: 143 дослідження, 4 відхилення (2,8%), серед них 1 — за санітарно-хімічними показниками (0,8%), 3 — за мікробіологічними (15%).

Упродовж року відбулося 24 засідання місцевих комісій з питань ТЕБ та НС, на яких обговорювалися проблеми водопостачання, технічної підготовки систем, паспортизації громадських джерел і питання контролю якості води.

За результатами лабораторних досліджень суб’єктам господарювання надано письмові рекомендації для усунення невідповідностей. Виконання контролюється шляхом повторних аналізів.

Робота з метою забезпечення населення області якісною та безпечною питною водою триває.

