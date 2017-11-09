«Не в грошах щастя!» — треніг від тернопільського викладача

Багато хто з нас думає, якщо у них буде достатня кількість коштів, то стануть щасливими, позаяк зможуть дозволити собі наймодніші, технологічні та брендові речі чи, наприклад, подорожувати по світу, а їхнє життя буде легке і яскраве. Так міркують і багатії, і бідні. Дійсно, гроші роблять наше життя більш контрольованим, комфортабельним та зручним. Утім вони ніколи не зроблять нас щасливими самі по собі. Зрозуміло, що і серед багатих є щасливі люди, але не гроші є першопричиною цього.

Тема грошей завжди є актуальною і постійно присутня в нашому житті. Гроші – це всього лише засіб, який дозволяє жити повноцінно, досягати певних цілей. Вони також впливають на внутрішній світ людини, його мрії, на ставлення до навколишнього світу і самого себе.

Учасникам тренінгу було запропоновано декілька простих способів як гроші можуть зробити щасливими. Їх можна використовувати на добрі справи, і тоді вони зроблять щасливішими інших людей, а якщо ж ними користуватися не правильно, то їх руйнівна дія може заподіяти шкоду.