“Ми не відсиджуємося в тилу”: як працює 211 бригада з Тернопільщини, командир якої під слідством

Понад п’ять місяців військовослужбовці 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, яка має прописку на Тернопільщині, перебувають у Харківському районі:риють окопи, траншеї, зводять вогневі точки, сховища, опорні пункти на першій та другій оборонній лініях. Частина цих об’єктів – за лічені кілометри від ворога.

Кореспонденти Укрінформу поспілкувалися з солдатами та сержантами, які служать з часів створення бригади. Про будівництво фортифікаційних споруд та резонансне слідство щодо посадовців 211-ої – далі у матеріалі.

ОСНОВНЕ ЗНАРЯДДЯ – ЛОПАТИ ТА КИРКИ

Частину шляху в лісі на Харківському напрямку долаємо “ЗІЛом”: вузькою наїждженою дорогою, геть розмитою після дощу, вантажівку “кидає” зі сторони в сторону. За кермом – чернівчанин Юрій. У зведеній групі на Харківщині він працює водієм близько трьох місяців.

– Я вже втретє в армії, – говорить військовослужбовець. – Був ще в АТО. Зараз по мобілізації, з перших днів (повномасштабного вторгнення, – ред.). Потрапив у підрозділ, коли це ще був понтонний полк, розподілили мене у ремонтну роту. Мені цікава робота з технікою, це моє. Я механік.

Тим часом ми дістаємося до однієї з локацій, де облаштовують фортифікації. Трохи далі – вже позиції Сил оборони. Періодично лунають вибухи: саме в цей момент йде бойова робота українських захисників. До кордону недалеко, тож працюють засоби РЕБ. Та нам і відверто щастить – день видався дуже туманний, вранці видимість була буквально 20-50 метрів. Тож розраховуємо, що над місцевістю, де ми перебуваємо, не буде ворожих дронів.

Військові інженерної бригади роблять так звану відхідну щілину з окопа – в неї можна заховатися, якщо почався обстріл.

– Від мінометів, “Градів” захистить. Брусами закатуємо – перший шар, потім насипаємо землі до метра, потім ще – шар брусу і ще шар землі, – розповідає сержант В’ячеслав. – Земля тут дуже важка: ґрунт – десь сантиметрів 70, а далі вже глина, і така якась, наче скам’яніла. Кирками треба роздовбувати. Все, як бачите, робиться вручну. Основні інструменти хлопців – лопата, кирка, пилка. Техніку сюди не загнати по такій дорозі, та й небезпечно.

В’ячеслав родом з Хмельниччини. Як і немало його побратимів, полишив заробітки з початком повномасштабного вторгнення.

– Працював за кордоном. Робив облицювання плиткою, загалом ремонтами квартир займався. А почалася війна – повернувся, пішов до військкомату. Дружина дуже не хотіла, щоб я приїжджав. Але ж треба було, – говорить сержант.

Такої ж думки й Іван з Івано-Франківська, який 6 років працював будівельником за кордоном.

– Якраз 24 лютого мав виїздити знову, але залишився. Робимо свою роботу, адже ворог не чекає… А тут до нього близько, це підбадьорює, – посміхається Іван.

Постійно віджартовується, піднімаючи настрій іншим військовим, Володимир із Тернопільщини. Раніше і він їздив на роботу за кордон, зокрема, у Швецію, та після початку вторгнення – у війську. Солдат у зведених групах працював на Херсонщині, ремонтував понтони та техніку різних бригад, на Донеччині будував фортифікації.

– Дізнався, що відбувається – першим рейсом додому! Вони (росіяни, – ред.) ще мають щастя, що я з другої сторони не зайшов – з Фінляндії, – говорить Володимир.

НА ХАРКІВСЬКОМУ НАПРЯМКУ НІ ДНЯ ТИШІ

Насправді ж на прикордонні, особливо після повторного наступу на північ Харківщини, обстріли не припиняються, і непереборний гумор українців неабияк допомагає триматися.

– Вибухи тут постійно, за півроку я дня тиші не пригадаю. Ворог обстрілює, також робота наших. І дрони постійно літають, розвідтехніка, – говорить Роман із Бучі.

Нині він також працює руками, говорить, важко не лише з твердим ґрунтом, але й з обробкою деревини.

– Узагалі я за освітою програміст, але і водієм був, і будівельником, довелося багато робіт змінити. Тут ти постійно в ділі, перероблюємо руками кругляк, збиваємо, носимо, фізично, звісно, важко…

Солдат пояснює, як у зведенні фортифікацій використовується природна місцевість:

– Ми зараз працюємо у лісовому масиві, тож дерева – це додатковий захист. Бійниця, кулеметна позиція облаштовується між деревами, найкраще, коли це дуби. Коренева система тримає ґрунт, відповідно, буде менше зсувів від дощів, снігів, це по-перше. І дерева дещо додають захисту у випадку “прильоту”.

Роман зауважує, що історія зі слідством щодо командира та “кумівством” у бригаді не впливає на його особисту мотивацію.

– Кожен робить свою роботу: ми маємо зробити на совість, щоби хлопці були захищені, щоби могли оборонятися ефективно. Те, що говорять, що по якомусь “блату” потрапляли в бригаду… Я такого не знаю. Що ми у тилу відсиджуємося – це зовсім не так. Я служу від часу формування. Бригада постійно на виїздах по своїй специфіці, на напрямках від Херсона до Сум. Щоб на місці стояли без задач якісь батальйони чи взводи, такого не було, – говорить солдат.

Чи не найстарший серед військовослужбовців на локації 54-річний Олександр з Вінниччини. У цивільному житті – завідувач цвинтаря, а ще – батько п’ятьох дітей.

– Я місяць ходив до військкомату, щоб мене взяли. Спочатку брали з досвідом, молодих, але потім дійшла черга і до мене – самі подзвонили. З 27 березня 2022-го в армії. Я вважаю, це обов’язок кожного – служити, захищати країну. Байдуже, з якої ти області. Вони (війська РФ, – ред.) зараз десь тут пройдуть і підуть далі – вже до твого дому.

Під час повномасштабки в Олександра від тяжкої хвороби померла мати. Поруч він не міг бути, допомагав фінансово – купував ліки. Родина вмовляє чоловіка звільнитися, та він не хоче.

– Я вирішив, що вже маю від початку і до кінця бути… Важко всім хлопцям, що боронять. Думаю, не вистачає нам тямущих офіцерів, керівників. Були вони на початку, багато вже загинули, – розмірковує Іван.

У цивільному житті на своїй роботі він споглядав багато людського горя, та це не зробило його менш емпатичним:

– Війна все дуже загострила… Тут важко зрозуміти, що до чого, як йде і чим завершиться, і кожного дня все змінюється…

НАЙДОВША СТВОРЕНА ПЕРЕПРАВА – 260 МЕТРІВ

За словами старшого сержанта львів’янина Андрія, на Харківщині групи 211 бригади облаштували сотні кілометрів фортифікацій.

– Є опорні пункти, які неможливо обладнати з використанням техніки – люди фізично просто “сточуються” на цих роботах. Коли є змога використовувати техніку – це трішки легше. Я був старшим ВОПа і на Донеччині, і тут. Люди викладаються на 100%. У нас хороший колектив, справді, – говорить Андрій.

Надважким випробуванням для бригади був Херсонський напрямок восени 2023-го: це холод, сильні річкові течії та ворожі удари, пояснює військовий. Забезпечуючи переправи для просування ЗСУ, 211-та втратила багато техніки та найголовніше – людей.

Військовослужбовець Флор – один із тих, хто тоді відзначився – попри все виконав певні завдання. За це його нагороджено орденом “За мужність”.

– Ми потрапили під обстріл, загинули хлопці… Мій командир, мій товариш-водій загинули, також були поранені, – говорить Флор.

26 лютого 2022 року він повернувся з-за кордону та приєднався до тероборони, а у квітні потрапив на службу в інженерну бригаду.

– Ми не тилова частина, у нас ротації на всіх ділянках фронту. І на зараз майже вся бригада на виїздах, – наголошує Флор.

За словами старшого сержанта Сергія, на Херсонщині була створена найдовша переправа – 260 метрів. А найліпші погодні умови для подібної роботи – дощ і вітер, аби не було дронів, пояснює військовий.

– Загалом наші підрозділи навели десяток мостів через притоку Дніпра. В умовах обстрілів ці мости “жили” недовго, але все одно підрозділи, які мали переправитися за лічені години, встигали це зробити. А далі – знову ж таки тяжка праця. Пошкоджені понтони потрібно діставати, потрібно ремонтувати. А до цього – розмінувати місцевість, щоб підступитися до берега, бо вже порозліталися касетні боєприпаси, – зазначає Сергій.

Аспект, який неохоче коментують військові – потреба у спеціальній техніці.

– Використовуємо все, що у наявності. Забезпечення мінімальне йде, допомагають, але це ж така ситуація не лише у нас, усім бригадам, підрозділам потрібна зброя, техніка. Нестача – вона всюди, – зазначає сержант.

У серпні групи 211-ої були залучені до Курської операції, та про це поки розповідати зарано, говорить Сергій.

За його словами, зараз найбільші зусилля бригади, за завданням ЗСУ, сконцентровані на фортифікаціях у Харківській і Донецькій областях, також виконуються певні роботи на Запорізькому напрямку.

– В основному зараз займаємося мінуванням і побудовою різноманітних споруд, найчастіше – взводних опорних пунктів. І повірте, що всі вони розраховані на те, щоб прикривати найбільш ризиковані напрямки можливого наступу. Ми зараз говоримо у ВОПі – не можемо з вами вказувати, де – але ви самі бачите, який важливий напрямок він прикриває, – зауважує Сергій.

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211 понтонно-мостова бригада стала правонаступницею 210 понтонно-мостового полку, який створили 3 квітня 2022 року. Її основні завдання: підтримка мобільності військ, подолання водних перешкод або суходолів (протитанкових ровів); здійснення десантних переправ; влаштування вибухових та невибухових загороджень; будівництво фортифікацій. *** Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня Офіс Генпрокурора поінформував про початок досудового розслідування щодо посадовців 211-ої понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ та оголосили підозру її командиру Олегу Побережнюку у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). 19 грудня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення 908 тис. грн застави, і цю суму невдовзі було внесено. За даними слідства, комбриг восени 2023 року залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку у Хмельницькій області, при цьому військових офіційно включили у наказ про відрядження у Миколаївську область, де вони нібито виконували обов’язки, і на цій підставі їм виплатили зарплату та бойові на загалом майже мільйон гривень. Також повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, самовільному залишенні місця служби та дезертирстві (ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 408 КК України) вже колишньому командиру одного зі взводів першого батальйону бригади Владиславу Пастуху. Правоохоронці вважають, що з лютого по травень 2024 року під час перебування в зоні виконання завдань на Сході країни командир неодноразово застосовував насильство щонайменше щодо трьох військовослужбовців: бив солдатів, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, віддав наказ підлеглим прив’язати п’яного до дерев’яної конструкції, вимагав і отримував гроші від порушників, ще перевіряються можливі випадки насильства через нібито неналежне звернення та скарги на умови проживання. Зараз Владислав Пастух переховується, його оголосили у розшук. Офіційним повідомленням відомств передувала публікація “Української правди”: окрім інформації про знущання та вимагання грошей, у матеріалі від 16 грудня йшлося про те, що “замість справедливо покарати винних, майже всіх залучених до внутрішніх розслідувань, включно з постраждалими й офіцерами, які служили в ППД на Тернопільщині, командування бригади перевело в піхотні частини”. Також журналісти вказали на “кумівство”, що існує в бригаді: служба батьків і синів, чоловіків і дружин, інших родичів, друзів. Зокрема, відомо, що батько підозрюваного Валерій Пастух – начальник штабу, заступник комбрига 211-ої, а Пастух-молодший – ще й похресник комбрига. Всі викладені у ЗМІ факти перевіряє Головна інспекція Міністерства оборони України. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що з’ясовує не лише обставини знущань, але і “яка була реакція на попередні звернення” військовослужбовців щодо дій конкретного посадовця. *** Військовослужбовці 211-ої зараз офіційно не можуть коментувати та обговорювати те, що є предметом кримінального провадження. З особовим складом працюють як представники інспекції Міноборони, так і слідчі. Водночас у відділенні комунікацій 211 бригади запевняють, що резонансні факти є виключеннями, і за них мають понести відповідальність конкретні люди. Також у відділенні просять “не навішувати ярликів на всю бригаду загалом, адже це нівелює ту працю, яку щоденно роблять військові”. Щодо вживання алкоголю, то такі випадки бувають, і на них реагують у законний спосіб, говорить керівниця відділення комунікацій Ольга Адамович. “Є процедура освідчення з залученням медиків і складання протоколів”, – каже вона. І якщо у суспільстві резонансна інформація про бригаду викликала безумовне обурення та засудження, то у середовищі самих військових ця реакція була не настільки однозначною. Бо йдеться не лише про перевищення повноважень. Цей скандал укотре поставив питання про законні механізми боротьби з алкоголем у війську та їхню дієвість. “А шо в нас таке? На 11-му році війноньки, ми, *лять відкрили очі і побачили? що аватари і прочі, це пухлина армії?! Ні*уя собі ви очі довго відкриваєте… Першого лимаря в ямі я зустрів на славкурорті (Донеччина, – ред.) в серпні 2014-го, в нього замість білки був вже єнот, від якого він видавав знатні кардебоблі. Методів впливу було два, фізичний і моральний, зазвичай їх поєднували і садили в яму на три доби, а потом опять, і ше раз опять, і знову, і ще раз, аж до дембеля. Велика війнонька показала більше таких плодів, але не за рахунок якості, а за рахунок кількості війська. Так, армія – це середній зріз суспільства <…> Займіться, будь ласка, тим поколінням, яке зараз ще в школі, виховайте з нього націю, здорову морально, ментально і фізично, яка в подальшому буде відстоювати інтереси вашої країни, бо якщо ви і це про**ете, то не буде вже що тут боронити і захищати”, – зокрема, написав у Фейсбуці військовослужбовець, інструктор, блогер Олександр Морозов. “Ситуація, описана “УП”, не про боротьбу з пʼянством. Бо історію про те, як небезпечних крутили/вирубали і поміщали на підвал, як це відбувається найчастіше, ніхто б не дізнався. Та історія – про зловживання і втрату почуття реальності через безкарність. Командири, яким дане явище приносить непогані доходи”, – вважає бойовий медик, фотографка Укрінформу Олена Худякова. Водночас вона радить не хвилюватися “за запойних благородних донів, яких водять під руки капатися на медпункт”. Катерина Олександрова, Харківщина Джерело: Укрінформ