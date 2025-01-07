21:49 | 7.01.2025
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На Тернопільщині автобус збив шлагбаум на залізничному переїзді

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Учора на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече сталася ДТП. Водій автобуса Neoplan проїхав через залізничний переїзд, коли шлагбаум був опущений. Такі дії призвели до пошкодження самого автобуса та шлагбаума.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався.
🚔 Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали. Справу розглядатиме суд.
Нагадуємо, що рух через переїзд забороняється, якщо:
❌ черговий по переїзду подає сигнал заборони руху;
❌ шлагбаум опущений або почав опускатись;
❌ увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал;
❌ за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді;
❌ до переїзду в межах видимості наближається поїзд (локомотив, дрезина).
Коли рух через залізничний переїзд заборонено, водій зобов’язаний зупинитися перед:
✅ дорожньою розміткою — стоп-лінією;
✅ дорожнім знаком “Проїзд без зупинки заборонено”;
✅ шлагбаумом чи світлофором так, щоб бачити його сигнали;
✅ не ближче як 10 м до найближчої рейки.
❗️Наголошуємо: порушення правил проїзду залізничного переїзду є загрозою для безпеки руху! Будьте обережні на дорозі та дотримуйтесь правил!

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