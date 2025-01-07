На Тернопільщині автобус збив шлагбаум на залізничному переїзді
Учора на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече сталася ДТП. Водій автобуса Neoplan проїхав через залізничний переїзд, коли шлагбаум був опущений. Такі дії призвели до пошкодження самого автобуса та шлагбаума.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався.
Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали. Справу розглядатиме суд.
Нагадуємо, що рух через переїзд забороняється, якщо:
черговий по переїзду подає сигнал заборони руху;
шлагбаум опущений або почав опускатись;
увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал;
за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді;
до переїзду в межах видимості наближається поїзд (локомотив, дрезина).
Коли рух через залізничний переїзд заборонено, водій зобов’язаний зупинитися перед:
дорожньою розміткою — стоп-лінією;
дорожнім знаком “Проїзд без зупинки заборонено”;
шлагбаумом чи світлофором так, щоб бачити його сигнали;
не ближче як 10 м до найближчої рейки.
Наголошуємо: порушення правил проїзду залізничного переїзду є загрозою для безпеки руху! Будьте обережні на дорозі та дотримуйтесь правил!