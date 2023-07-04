Безпритульні тварини: куди можуть звертатися тернополяни для їх вилову та стерилізації?

З метою належного проведення вилову та стерилізації безпритульних тварин тернополяни можуть звертатися до ФОП Мацюпа Т.А.

Саме до даного суб’єкта тернополяни можуть звертатися у разі виявлення на вулицях міста безпритульних тварин. Відповідно до звернень, працівники служби виїжджають за вказаною адресою та виконують роботи із вилову собак. Далі ветеринари проводять огляд тварини, стерилізацію, її вакцинують від сказу, обробляють протиблошиними та протиглисними препаратами.

Після проведення операційних та профілактичних робіт тварина перебуває необхідний реабілітаційний період у Центрі стерилізації та тимчасового утримання безпритульних тварин, який знаходиться у с. Дичків Тернопільського району, а після цього повертається на місце свого перебування.

Для вилову та стерилізації безпритульних собак, прохання звертатися за телефоном: (097) 489 10 35.