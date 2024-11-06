14:43 | 6.11.2024
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Президент нагородив солдата з Тернопільщини

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Указом Президента України за зразкове виконання військового обов’язку, мужність та героїзм в боях нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня уродженець та мешканець міста Хоростків Чортківського району, солдат ОЛЬХОВЕЦЬКИЙ Михайло Павлович, артилерист 45 окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського Сухопутних військ ЗСУ.

✅️Михайло ОЛЬХОВЕЦЬКИЙ із березня 2022 р. захищає Україну від загарбників спочатку на Запоріжжі та Херсонщині, а із листопада і до сьогодні на Донеччині на Бахмутському напрямку.

В березні-травні 2024 р. розрахунком гармати за безпосередньої участі солдата Михайло ОЛЬХОВЕЦЬКОГО знищено ворожі гармати Д-30, МТ-12 “Рапіраˮ; декілька мінометів, зокрема міномет “Тюльпанˮ; 5 БТТ та БМП; РСЗВ, знищено польові склад БК та значна кількість живої сили противника.

Михайло ОЛЬХОВЕЦЬКИЙ також нагороджений відзнакою «Золотий хрест» Головнокомандувача ЗСУ.

Продовжуємо перемагати ворога, кожен на своєму місці.
Слава українським Героям.

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