Президент України вручив високу державну нагороду тернопільському поліцейському

Високу державну нагороду провідному консультанту ГУНП в Тернопільській області, ветерану війни Олексію Горбу вручив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з ветеранами та ветеранками – учасниками і переможцями Ігор Нескорених (Invictus Games).



У лютому 2025 року Олексій став членом Національної збірної України на Іграх Нескорених у Канаді та здобув срібну медаль з адаптивного гірськолижного спорту.



Захищаючи Україну, у травні 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині він отримав важке поранення – уламки перебили стегно. Олексій переніс понад десять операцій і пройшов тривалий курс реабілітації.



Попри важкі випробування він знайшов у собі сили знову боротися і перемагати – тепер у адаптивному спорті. За вагомий внесок у розвиток ветеранського спорту та визначні досягнення Олексія Горба нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня.



Торік Олексій приєднався до команди тернопільських поліцейських і активно долучився до роботи ветеранського простору «Незламні духом», сприяючи розвитку ветеранського спорту. Зокрема, він займається тренуванням захисників та організацією й проведенням змагань з адаптивних видів спорту.



Олексій ініціював створення в Тернополі команди з волейболу сидячи, об’єднавши ветеранів із пораненнями кінцівок та порушеннями опорно-рухового апарату.



Вітаємо Олексія Горба з заслуженою нагородою та бажаємо подальших успіхів у спортивній діяльності!









