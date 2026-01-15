В Україні зупиняють очне навчання: остаточне рішення прийматимуть військові адміністрації

Міністерство освіти і науки України повідомило, що через наслідки надзвичайної ситуації в країні, уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Це рішення стосується навчальних закладів по всій території України, залежно від безпекової ситуації в регіонах.

Відповідно до цього рішення, ОВА (обласні військові адміністрації) та інші зацікавлені центральні органи виконавчої влади повинні невідкладно вжити заходів для переходу на дистанційну форму навчання або продовження зимових канікул до 1 лютого 2026 року, враховуючи рекомендації комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У Києві, заклади дошкільної освіти будуть ухвалювати рішення про продовження роботи з урахуванням ситуації на місці.

Міністерство освіти також наголосило на важливості безпеки учнів, студентів та педагогічного складу, зважаючи на складні умови в країні.