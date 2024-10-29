25 жовтня у Тернополі відбувся четвертий благодійний аукціон, який організував БФ «Створені Перемагати» у співпраці з Любов Атласюк. Нагадаємо у команду БФ входять керівниця фонду Майя Юркевич, Руслан Вонс, Марія Остапишин, Оксана Кравець, Сергій Чуйко, Василина Новосад та Вікторія Назарук.

На аукціоні були виставлені 21 лот. Головними були прапор із підписом Кирила Буданова, тубус від самих захисників з 44 бригади, на честь яких і для яких був проведений аукціон та два літаки, які зробив боєць ССО з використаних гільз. До слова, прапор був проданий за 45 000 грн.