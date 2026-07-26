Захисника з Тернопільщини Володимира Совтиса нагородили орденом «За мужність» III ступеня

Військовослужбовця з Тернопільщини Володимира Совтиса нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

Ця висока державна відзнака присуджується українським захисникам за особисту мужність, відвагу та самовіддані дії, проявлені під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Совтис щодня виконує бойові завдання, захищаючи Україну та ризикуючи власним життям заради мирного майбутнього українців.

Відзначення орденом «За мужність» III ступеня є свідченням його героїзму, стійкості та відданості військовому обов’язку.

Вітаємо захисника із заслуженою державною нагородою та дякуємо за службу, мужність і вірність Україні.