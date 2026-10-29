Тіна Кароль не розвернула крісло вісім років тому: співак з Тернопільщини повернувся на «Голос країни»

Уродженець Борщева Зіновій Карач вдруге взяв участь у вокальному шоу «Голос країни». На сліпих прослуховуваннях 14-го сезону співак виконав пісню «Троянди на пероні». До нього розвернулися Тіна Кароль і MONATIK, а артист обрав команду Тіни Кароль.

Про повернення музиканта на сцену шоу повідомили на сайті «1+1 Україна».

Зіновій Карач — український співак, музикант, автор пісень і радіоведучий. Він є засновником гурту Wszystko, фронтменом FIJI Band, виступав у музичному проєкті Notre Dame de Paris Україна в ролі Квазімодо, а також брав участь у триб’ют-турі «Кузьма Скрябін Forever».

Карач навчався в Миргороді на Полтавщині, де ще в дев’ятому класі створив свій перший гурт «Оріон». Згодом здобув театральну освіту в Теребовлянському вищому училищі культури. Після роботи в театрі та переїзду до Львова він продовжив музичну кар’єру й став солістом Львівської національної філармонії.

Повернення на «Голос країни»

Уперше Зіновій Карач виступив на «Голосі країни» у восьмому сезоні. Тоді він потрапив до команди Сергія Бабкіна, але вибув на етапі «нокаутів». Тіна Кароль під час його першого виступу не розвернула крісло.

Через вісім років музикант повернувся на сцену проєкту. Для сліпих прослуховувань він обрав композицію «Троянди на пероні» — пісню, яку переосмислює у власному музичному аранжуванні.

Цього разу до Карача розвернулися Тіна Кароль і MONATIK. Під час вибору наставника співак нагадав Тіні Кароль про їхню попередню зустріч на шоу, а вона зауважила, що за ці роки він змінився як артист. Зрештою Карач обрав її команду. Після виступу вони також заспівали разом.

Переосмислює українську музику минулих десятиліть

Останніми роками Зіновій Карач працює над новим звучанням українських естрадних пісень 1970–1980-х років. Серед композицій, які він виконує, — «Гуцулка Ксеня», «Намалюй мені ніч», «Червона рута» та «Троянди на пероні».

В інтерв’ю виданню «Інформатор» співак пояснював, що хоче познайомити молодше покоління зі знаковими українськими піснями, надавши їм сучасного звучання. На його думку, кавер-версії допомагають відкривати знайомі композиції по-новому, зберігаючи їхню музичну основу.

Крім музики, Карач цікавиться образотворчим мистецтвом і є членом міжнародної спілки акварелістів. Також він працює радіоведучим і бере участь у благодійних музичних ініціативах.

Повернення на «Голос країни» стало для співака нагодою продемонструвати, як змінився його творчий шлях за роки після першої участі в шоу, та привернути увагу аудиторії до української музичної спадщини.