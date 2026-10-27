Тернопільщина втратила захисника Миколу Яцюка

У Шумській громаді повідомляють про передчасну смерть захисника України Яцюка Миколи Миколайовича, 1966 року народження, жителя села Тилявка.



Микола Миколайович був призваний до лав Збройних сил України у 2025 році. Він мужньо та віддано проходив службу на сході нашої держави, захищаючи її суверенітет та спокій кожного з нас. Проте підірване війною здоров’я змусило його повернутися додому — у липні 2026 року за висновками військово-лікарської комісії він був демобілізований.

Помер Микола Яцюк 27 жовтня 2026 року в місцевій лікарні міста Шумськ.

Чин похорону відбудеться 28 жовтня 2026 року об 11:00год. в селі Тилявка.



Розділяємо біль втрати та сумуємо разом із родиною. Нехай добрий, світлий спомин про покійного назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто його знав та шанував.

Вічна пам’ять і шана Захиснику!

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