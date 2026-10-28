На Тернопільщині у селі виявили неякісну питну воду: жителів закликають бути обережними

У селі Лазарівка Монастириської громади результати лабораторних досліджень показали, що питна вода з водогону не відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Про це повідомила Монастириська міська рада.

Мешканців закликають тимчасово обмежити використання сирої води. Для пиття рекомендують використовувати бутильовану воду, а в разі крайньої потреби — кип’ячену.

Найближчим часом планують провести дезінфекцію резервуара водонапірної вежі та водопровідних мереж. Про подальші заходи жителів Лазарівки повідомлять додатково.