На Тернопільщині знаходять уламки російських ракет і безпілотників: вибухотехніки попереджають про небезпеку

На Тернопільщині почастішали повідомлення про виявлення уламків збитих російських ракет і безпілотників. Такі предмети можуть містити вибухонебезпечні матеріали та здетонувати навіть від найменшого дотику.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

За словами заступника начальника управління вибухотехнічної служби поліції Тернопільщини Віталія Ярошенка, уламки виявляють у полях, лісах, а також поблизу житлових і господарських будівель.

«Навіть якщо уламки мають пошкоджений вигляд або тривалий час лежать на землі, це не означає, що вони безпечні. Такі предмети можуть вибухнути від найменшого руху чи дотику», — наголосив Віталій Ярошенко.

У поліції закликають не торкатися підозрілих предметів, не переміщувати їх і не намагатися розбирати.

Якщо ви виявили уламки ракети чи безпілотника:

не наближайтеся до них і не торкайтеся;

відійдіть на безпечну відстань;

повідомте про знахідку ДСНС за номером 101 або поліцію за номером 102.

Правоохоронці також закликають батьків пояснити дітям, чому не можна торкатися уламків збитих безпілотників та інших підозрілих предметів.