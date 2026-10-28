10:12 | 28.10.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині знаходять уламки російських ракет і безпілотників: вибухотехніки попереджають про небезпеку

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

На Тернопільщині почастішали повідомлення про виявлення уламків збитих російських ракет і безпілотників. Такі предмети можуть містити вибухонебезпечні матеріали та здетонувати навіть від найменшого дотику.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

За словами заступника начальника управління вибухотехнічної служби поліції Тернопільщини Віталія Ярошенка, уламки виявляють у полях, лісах, а також поблизу житлових і господарських будівель.

«Навіть якщо уламки мають пошкоджений вигляд або тривалий час лежать на землі, це не означає, що вони безпечні. Такі предмети можуть вибухнути від найменшого руху чи дотику», — наголосив Віталій Ярошенко.

У поліції закликають не торкатися підозрілих предметів, не переміщувати їх і не намагатися розбирати.

Якщо ви виявили уламки ракети чи безпілотника:

  • не наближайтеся до них і не торкайтеся;

  • відійдіть на безпечну відстань;

  • повідомте про знахідку ДСНС за номером 101 або поліцію за номером 102.

Правоохоронці також закликають батьків пояснити дітям, чому не можна торкатися уламків збитих безпілотників та інших підозрілих предметів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *