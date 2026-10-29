На Тернопільщині кількість пожеж у Білецькій громаді зросла на 44,4%

У Білецькій громаді на Тернопільщині за дев’ять місяців 2026 року зареєстрували 36 пожеж. Це на 44,4% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Про це повідомили у Білецькій сільській раді за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 23 жовтня.

Офіцер-рятувальник громади Володимир Дубина поінформував про ситуацію з пожежами та наголосив на важливості профілактичної роботи, дотримання правил пожежної безпеки й роз’яснювальних заходів серед населення.

Учасники засідання також обговорили стан зовнішнього протипожежного водопостачання. Йшлося про необхідність підтримувати відповідні системи в технічно справному стані, щоб рятувальники могли оперативно реагувати на пожежі.

Окрему увагу приділили стану захисних споруд цивільного захисту та облаштуванню найпростіших укриттів у підвальних, цокольних та інших заглиблених приміщеннях. Також наголосили на необхідності забезпечити доступність укриттів для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Ще одним питанням стала підготовка громади до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років. Зокрема, обговорили готовність місцевих установ і закладів до можливих тривалих відключень електроенергії, значного зниження температури та інших кризових ситуацій.

Крім того, члени комісії розглянули готовність закладів освіти до нового навчального року в частині пожежної й техногенної безпеки та цивільного захисту. Також вони обговорили план заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру й забезпечення пожежної безпеки взимку.

За результатами засідання визначили подальші напрями роботи, зокрема посилення профілактики пожеж, контроль за дотриманням вимог безпеки та координацію відповідальних служб.