До п’яти колоній на гектар: на Тернопільщині миші заселяють посіви озимих культур

На Тернопільщині фахівці зафіксували поширення мишоподібних гризунів на полях з озимими культурами та багаторічними травами. Тепла й суха погода в першій половині осені сприяла розмноженню шкідників, які можуть пошкоджувати рослини та знищувати висіяне насіння.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

За результатами фітосанітарного моніторингу в другій декаді жовтня на Тернопільщині зафіксували таку щільність заселення угідь гризунами:

Озимий ріпак — у середньому 1,5 жилі колонії на гектар, максимально — 3.

Озима пшениця — у середньому 1,3 колонії на гектар, максимально — 3.

Багаторічні трави — у середньому 2,9 колонії на гектар, максимально — 5.

За сприятливих умов чисельність гризунів може зростати. Вони також можуть переміщуватися з необроблюваних земель і ділянок із багаторічними травами на посіви озимих культур.

У Держпродспоживслужбі рекомендують аграріям обстежувати посіви не рідше одного разу на 10 днів, контролювати чисельність шкідників на полях і в лісосмугах, своєчасно збирати врожай та не допускати втрат зерна.

Якщо щільність заселення озимих зернових, ріпаку або багаторічних трав сягає 3–5 і більше жилих колоній на гектар, фахівці радять оцінити необхідність захисних заходів з урахуванням фактичного стану посівів.

У разі застосування родентицидів необхідно дотримуватися інструкцій і вимог безпеки, щоб запобігти отруєнню людей, свійських та диких тварин.