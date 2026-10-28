На Тернопільщині за добу сталися три пожежі: горіли покинуті будівлі та електроопора

Протягом минулої доби на Тернопільщині виникли три пожежі. У двох випадках вогонь загрожував поширитися на сусідні будівлі, однак рятувальники не допустили цього.

Про це повідомили у ДСНС Тернопільщини.

О 14:55 у Заліщиках виникла пожежа в недіючій будівлі. Вогонь охопив 80 квадратних метрів, знищив покрівлю та пошкодив перекриття. Рятувальники не допустили поширення полум’я на сусідню споруду.

О 17:59 у селі Буданів Білобожницької громади Чортківського району загорілося гніздо на електроопорі. Площа займання становила один квадратний метр. До ліквідації пожежі залучили рятувальників і місцеву пожежну команду села Ласківці.

Ще одна пожежа виникла о 21:45 у Тернополі на вулиці Пирогова. Там загорілася недіюча споруда площею 120 квадратних метрів. Вогонь знищив будівлю, проте вогнеборці врятували сусідню споруду від поширення полум’я.

У ДСНС Тернопільщини нагадують про необхідність дотримуватися правил пожежної безпеки. Зокрема, не можна залишати без нагляду відкритий вогонь та увімкнені електроприлади, користуватися пошкодженими електроприладами й ігнорувати несправності електромережі.

Також рятувальники закликають не спалювати сміття та суху рослинність поблизу будівель і не допускати дітей та сторонніх осіб до недіючих і покинутих споруд.

У разі виявлення пожежі потрібно негайно телефонувати за номером 101.