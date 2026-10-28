Майже 350 тисяч гривень за надію знайти сина: на Тернопільщині ошукали матір безвісти зниклого військового

Жителька Тернопільського району перерахувала шахраям майже 350 тисяч гривень, сподіваючись отримати інформацію про долю сина-військовослужбовця, який вважається безвісти зниклим. Жінку переконали звернутися до ясновидиці, яка нібито могла розповісти, де перебуває її син.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За інформацією правоохоронців, жінка з Великоберезовицької громади публікувала в соціальних мережах фотографії та інформацію про зниклого сина. Згодом їй написала незнайомка, яка висловлювала співчуття та розповіла, що також має сина-військового, який зник безвісти.

Жінки почали часто спілкуватися. Згодом нова знайома порадила потерпілій звернутися до ясновидиці, яка нібито могла розповісти про місцеперебування зниклого військовослужбовця.

Жінка почала спілкуватися ще з однією незнайомкою. За інформацію про сина та його долю та, як зазначають у поліції, за кілька днів потерпіла перерахувала поштовими й банківськими переказами майже 350 тисяч гривень. Згодом вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, та звернулася до правоохоронців.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

У поліції застерігають: шахраї можуть використовувати біль і невизначеність родин безвісти зниклих військовослужбовців, обіцяючи за гроші надати інформацію про їхню долю.

Правоохоронці наголошують, що за інформацію про зниклого військового або за пришвидшення офіційних процедур платити не потрібно. Рідним радять не довіряти анонімним пропозиціям і звертатися лише до офіційних державних органів.

Також поліція закликає не публікувати в соцмережах фотографії військовослужбовця у формі, номер його військової частини та точне місце зникнення.