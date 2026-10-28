У Тернополі поліцейська збила чоловіка на пішохідному переході

У Тернополі працівниці поліції повідомили про підозру після наїзду на пішохода. Чоловік отримав травми середньої тяжкості, які призвели до тривалого розладу здоров’я.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

За даними слідства, аварія сталася 9 серпня 2026 року близько 22:50. Старша дізнавачка Головного управління Національної поліції в Тернопільській області у позаробочий час керувала автомобілем Nissan Qashqai.

Рухаючись центральною вулицею Тернополя, водійка, за версією слідства, не зупинила автомобіль, попри наявність відповідних дорожніх знаків і розмітки. На пішохідному переході автомобіль збив чоловіка, який переходив дорогу. Потерпілого госпіталізували.

Дії працівниці поліції кваліфікували за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості.

Розслідування проводять слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові.

Наразі йдеться про підозру. Винуватість водійки має бути доведена в суді.