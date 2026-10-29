У Тернополі встановлять меморіальні таблиці загиблим захисникам Назару Ковальчуку та Ярославу Антонійчуку

На фасадах двох закладів освіти Тернополя встановлять меморіальні таблиці на честь загиблих військовослужбовців Назара Ковальчука та Ярослава Антонійчука. Відповідні рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Меморіальну таблицю сержанту Збройних Сил України Назару Ковальчуку встановлять на фасаді Тернопільської спеціалізованої школи №5 з поглибленим вивченням іноземних мов на вулиці Камінній, 2, де він навчався.

Ще одну пам’ятну дошку облаштують на фасаді Тернопільського НВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» на вулиці Юності, 3. Її присвятять загиблому випускнику закладу, військовослужбовцю Ярославу Антонійчуку.

Довідково: Назар Ковальчук (7 лютого 1994 – 27 листопада 2025) – український військовослужбовець, сержант, інспектор прикордонної служби. Народився й навчався у Тернополі, був активним учасником молодіжної спільноти «Знамення» та у 2013–2015 роках очолював Тернопільську обласну ГО «Молода Просвіта». Після початку повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону та добровільно став на захист України. Брав участь у боях за Бахмут, обороняв кордон Харківщини. Загинув під час виконання бойового завдання в селі Кругле на Харківщині. Похований на Пантеоні Героїв Тернополя. 19 грудня 2025 року посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

Ярослав Антонійчук (1 листопада 1984 – 9 січня 2025) – український військовослужбовець, солдат, старший майстер ремонтної майстерні. Народився й навчався у Тернополі, закінчив географічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. До мобілізації працював підприємцем, захоплювався фотографуванням природи й тварин. У вересні 2023 року став на захист України. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ясенове Покровського району Донецької області. Похований на Пантеоні Героїв Тернополя. 28 лютого 2025 року посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».