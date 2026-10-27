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Пантеон Героїв 

Жити і жити… На війні загинув молодий захисник Тарас Цьома з Тернопільщини

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В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 22 жовтня поблизу н. п. Олександрівка, Краматорського району, Донецької області, загинув військовослужбовець, житель с. Великі Бережці, Великобережецького старостинського округу, номер обслуги 4 розрахунку 2 артилерійського взводу 2 артилерійської батареї артилерійського дивізіону військової частини ****, солдат ЦЬОМА Тарас Степанович, 1999 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Завтра, 28 жовтня (середа) о 13:00 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо Героя;

13:30 год. прощання на Майдані Волі;

Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому (с. Великі Бережці, вул. Підгірна), де одразу відбудеться панахида.

Четвер, 29 жовтня похорон відбудеться таким чином:
– 11:00 год. літія вдома;
– Чин похорону відбудеться в Свято Введенському храмі с. Великі Бережці.
Поховання Героя відбудеться на місцевому кладовищі (с. Великі Бережці).
29.10.2026 року оголошено День жалоби🕯️

Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України.🇺🇦

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Тараса!🕯️

Вічна пам’ять захиснику України🕯️

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