Жити і жити… На війні загинув молодий захисник Тарас Цьома з Тернопільщини

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 22 жовтня поблизу н. п. Олександрівка, Краматорського району, Донецької області, загинув військовослужбовець, житель с. Великі Бережці, Великобережецького старостинського округу, номер обслуги 4 розрахунку 2 артилерійського взводу 2 артилерійської батареї артилерійського дивізіону військової частини ****, солдат ЦЬОМА Тарас Степанович, 1999 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Завтра, 28 жовтня (середа) о 13:00 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо Героя; 13:30 год. прощання на Майдані Волі; Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому (с. Великі Бережці, вул. Підгірна), де одразу відбудеться панахида.

Четвер, 29 жовтня похорон відбудеться таким чином:

– 11:00 год. літія вдома;

– Чин похорону відбудеться в Свято Введенському храмі с. Великі Бережці.

Поховання Героя відбудеться на місцевому кладовищі (с. Великі Бережці).

29.10.2026 року оголошено День жалоби

Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України. Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Тараса! Вічна пам’ять захиснику України